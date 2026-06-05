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Футбол

Перес назвал тройку кандидатов на трансферы Реала

Хочет усилить полузащиту мадридской команды.
Сегодня, 09:17       Автор: Валентина Чорноштан
Флорентино Перес / Getty Images
Флорентино Перес / Getty Images

Реал рассматривает сразу несколько кандидатов для усиления состава.

Как заявил Флорентино Перес, он хочет подписать полузащитников ПСЖ Витинья и Жоау Невеша, а также вингера Баварии Майкла Олисе, передаёт As.

Источник также сообщает, что функционер готов отдать около 150 миллионов евро за одного из троицы этих игроков, но о ком именно идёт речь, неизвестно.

Добавим, что ранее Олисе отрицал любые переходы этим летом, заявив, что чувствует себя комфортно в мюнхенской команде.

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