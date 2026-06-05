Президент Наполи вынес вердикт Де Брюйне и Лукаку
Де Лаурентис дал понять, что звёзды могут уйти.
Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис высказался о будущем Кевина Де Брёйне и Ромелу Лукаку.
Глава итальянской команды заявил, что последнее слово по судьбе двух футболистов остаётся за новым наставником команды.
Также босс Наполи сообщил, что, если звёздные бельгийцы захотят уйти, "в мире так много игроков" и это не станет препятствием для "адзурри".
🚨⚠️ Napoli president De Laurentiis: “De Bruyne and Lukaku? We will see, also what the manager will say about their future”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2026
“And then if they want to leave, what’s the problem? There are so many players around the world”. pic.twitter.com/vKEbOBaVtu
К слову, Мичел хочет забрать в Аякс игрока Жироны.
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