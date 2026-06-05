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Футбол

Президент Наполи вынес вердикт Де Брюйне и Лукаку

Де Лаурентис дал понять, что звёзды могут уйти.
Сегодня, 08:35       Автор: Валентина Чорноштан
Лукаку и Де Брюйне / Getty Images
Лукаку и Де Брюйне / Getty Images

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис высказался о будущем Кевина Де Брёйне и Ромелу Лукаку.

Глава итальянской команды заявил, что последнее слово по судьбе двух футболистов остаётся за новым наставником команды.

Также босс Наполи сообщил, что, если звёздные бельгийцы захотят уйти, "в мире так много игроков" и это не станет препятствием для "адзурри".

К слову, Мичел  хочет забрать в Аякс игрока Жироны.

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