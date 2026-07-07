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Лукаку установил уникальное достижение на ЧМ

Бельгиец стал первым, кто забил четыре гола после выхода на замену.
Сегодня, 08:15       Автор: Андрей Безуглый
Ромелу Лукаку / Getty Images
Ромелу Лукаку / Getty Images

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку отметился достижением на ЧМ-2026.

Напомним, накануне "красные дьяволы" выбили с турнира сборную США, а Лукаку забил последний четвертый мяч.

Форвард появился на поле на 67-й минуте и забил на 90+3-й. Для Лукаку это стал четвертый забитый мяч на мундиалях после выхода на замену.

И 33-летний нападающий стал первым игроком на мундиалях, которому удалось добиться такого результата.

Свой первый гол после замены Лукаку забил еще на ЧМ-2014, а оставшиеся три - на это мундиале. Также у форварда один ассист на этом турнире.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей ЧМ-2026.

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