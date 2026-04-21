Лукаку и Наполи согласовали план реабилитации игрока

Договорились после дисциплинарного нарушения.
Сегодня, 12:25       Автор: Валентина Чорноштан
Ромелу Лукаку / Getty Images

Накануне Ромелу Лукаку покинул расположение сборной Бельгии, чтобы позаниматься со своим личным тренером для улучшения физической формы.

Однако он должен был вернуться в расположение команды до 31 марта, чего не сделал, тем самым вынудив клуб оштрафовать его за самовольное отсутствие.

По новой информации Лукаку и руководство Наполи провели переговоры на тренировочной базе клуба, чтобы прояснить случившийся инцидент.

Отмечается, что они пришли к выводу, что Ромелу вернется в Бельгию, чтобы в ближайшие недели завершить заключительный этап реабилитации, из-за которой он не смог вовремя вернуться в команду.

К слову, Мичел Санчес рассказал, кто может сыграть в нападении вместо Ваната.

Статьи по теме

Звездный нападающий вернулся в расположение Наполи после побега Звездный нападающий вернулся в расположение Наполи после побега
Звезде Наполи грозят дисциплинарные санкции со стороны клуба Звезде Наполи грозят дисциплинарные санкции со стороны клуба
Наполи может отправить своего нападающего в дубль Наполи может отправить своего нападающего в дубль
Наполи выкупит форварда у МЮ за 44 млн евро Наполи выкупит форварда у МЮ за 44 млн евро

Видео

Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии
Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии

