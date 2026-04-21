Лукаку и Наполи согласовали план реабилитации игрока

Накануне Ромелу Лукаку покинул расположение сборной Бельгии, чтобы позаниматься со своим личным тренером для улучшения физической формы.

Однако он должен был вернуться в расположение команды до 31 марта, чего не сделал, тем самым вынудив клуб оштрафовать его за самовольное отсутствие.

По новой информации Лукаку и руководство Наполи провели переговоры на тренировочной базе клуба, чтобы прояснить случившийся инцидент.

Отмечается, что они пришли к выводу, что Ромелу вернется в Бельгию, чтобы в ближайшие недели завершить заключительный этап реабилитации, из-за которой он не смог вовремя вернуться в команду.

