iSport.ua
Русский Українська

"Да ну нафиг": Джошуа эмоционально высказался - о возможности стать абсолютным чемпионом мира

Как Усик вдохновил Ей Джея.
Сегодня, 14:47       Автор: Валентина Чорноштан
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Ранее Александр Усик допустил, что Энтони Джошуа может стать абсолютным чемпионом мира в королевском дивизионе.

Позднее британский супертяж Энтони Джошуа отреагировал на это заявление:

Знаете, мне нужно было время, чтобы подумать об этом. Сначала я такой: "Да ну нафиг, черт побери". Но сейчас понимаю. Почему бы и нет? Я могу это сделать. Конечно, меня ждут очень сложные бои, но я должен пройти через них, чтобы сделать свою работу.

"Усик это видит. Я знаю, что я могу это сделать. Я способен на это. Итак, блин, погнали за этим. Это моя цель. Как мы к этому придём? Не надо мне просто говорить об этом. Составьте мне план, дайте мне работу, скажите мне, что делать – я сделаю это", — приводят его слова ESPN.

Ранее промоутер Фьюри выдал прогноз боя своего клиента с Джошуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа

Статьи по теме

Промоутер Фьюри выдал прогноз боя своего клиента с Джошуа Промоутер Фьюри выдал прогноз боя своего клиента с Джошуа
Джошуа перечислил 5 боксеров, которых собирается побить Джошуа перечислил 5 боксеров, которых собирается побить
Джошуа предупредил будущую звезду хэвивейта: "Его начнут изучать" Джошуа предупредил будущую звезду хэвивейта: "Его начнут изучать"
Джошуа признался, сколько еще лет собирается провести в ринге Джошуа признался, сколько еще лет собирается провести в ринге

Видео

Временный чемпион WBC опубликовал специальное видео с призывом к Усику принять бой
Временный чемпион WBC опубликовал специальное видео с призывом к Усику принять бой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" одержали победу в спарринге с Польшей
просмотров
Футбол сегодня: товарищеские матчи сборных и плей-офф УПЛ
просмотров
Свитолина вылетела с Ролан Гарроса в украинском дерби
просмотров
Плей-офф НБА: Нью-Йорк повел в финальной серии против Сан-Антонио
просмотров

Последние новости

Формула 116:06
Гран-при Монако: Феррари показали лучшее время на первой практике
Бокс14:47
"Да ну нафиг": Джошуа эмоционально высказался - о возможности стать абсолютным чемпионом мира
Европа14:25
Барселона ставит ультиматум Монако касательно трансфера Фати
Европа14:07
Инсайдер: Бешикташ нанял одного из лучших тренеров Серии А
Формула 113:41
Ферстаппен - о борьбе с топ-командами: "Нужно больше мощности"
Европа13:18
Ювентус определился с главной трансферной целью
Бокс12:49
Промоутер Фьюри выдал прогноз боя своего клиента с Джошуа
Европа12:27
Легенда Ромы жёстко прошёлся по Довбику: "Подписание было ошибкой"
Формула 112:04
Кадиллак собирается увольнять Боттаса? Известна заява финского гонщика
Бокс11:43
Джошуа перечислил 5 боксеров, которых собирается побить
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK