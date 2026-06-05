"Да ну нафиг": Джошуа эмоционально высказался - о возможности стать абсолютным чемпионом мира

Ранее Александр Усик допустил, что Энтони Джошуа может стать абсолютным чемпионом мира в королевском дивизионе.

Позднее британский супертяж Энтони Джошуа отреагировал на это заявление:

Знаете, мне нужно было время, чтобы подумать об этом. Сначала я такой: "Да ну нафиг, черт побери". Но сейчас понимаю. Почему бы и нет? Я могу это сделать. Конечно, меня ждут очень сложные бои, но я должен пройти через них, чтобы сделать свою работу.

"Усик это видит. Я знаю, что я могу это сделать. Я способен на это. Итак, блин, погнали за этим. Это моя цель. Как мы к этому придём? Не надо мне просто говорить об этом. Составьте мне план, дайте мне работу, скажите мне, что делать – я сделаю это", — приводят его слова ESPN.

Ранее промоутер Фьюри выдал прогноз боя своего клиента с Джошуа.

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