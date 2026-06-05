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Футбол

Ювентус определился с главной трансферной целью

Клуб ведет переговоры с Атлетико по Серлоту.
Сегодня, 13:18       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Серлот / Getty Images
Александр Серлот / Getty Images

Ювентус хочет подписать форварда Александра Серлота, пишет Джанлука Ди Марцио.

Туринский клуб уже ведёт переговоры с Атлетико по поводу трансфера норвежского нападающего.

Отмечается, что "матрасники" готовы расстаться с игроком только при подходящем предложении.

Добавим, что подписание Серлота получило одобрение главного тренера команды Лучано Спаллетти.

К слову, Марку Силва подписал контракт с командой, где играют украинцы.

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