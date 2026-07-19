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Итальянский гранд рассматривает Трубина

Рассматривают вратаря Бенфики как главную цель.
Сегодня, 13:49       Автор: Валентина Чорноштан
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Ювентус рассматривает голкипера Бенфики Анатолия Трубина в качестве одного из вариантов усиления вратарской позиции.

Напомним, что главным кандидатом туринцев был Алиссон из Ливерпуля, однако переговоры не продвинулись. Аналогичная ситуация сложилась и с вратарём Астон Виллы Эмилиано Мартинесом.

Исходя из этого, Ювентус нацелился на украинского голкипера и на Гульельмо Викарио из Тоттенхэма.

Как добавляет журналист, ещё "бьянконери" предложили подписать голкипера Челси Филипа Йоргенсена, которым клуб интересовался ещё в 2024 году.

Тем временем турецкий клуб отказался от подписания украинского вингера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Анатолий Трубин

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