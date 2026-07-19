Итальянский гранд рассматривает Трубина

Ювентус рассматривает голкипера Бенфики Анатолия Трубина в качестве одного из вариантов усиления вратарской позиции.

Напомним, что главным кандидатом туринцев был Алиссон из Ливерпуля, однако переговоры не продвинулись. Аналогичная ситуация сложилась и с вратарём Астон Виллы Эмилиано Мартинесом.

Исходя из этого, Ювентус нацелился на украинского голкипера и на Гульельмо Викарио из Тоттенхэма.

Juventus are assessing several goalkeepers in light of the fact there has been no breakthrough to date in talks for Emi Martinez, who Villa want to keep, and no progress on signing Liverpool's Alisson Becker. Latter was the top choice from earlier in the summer but low confidence… pic.twitter.com/VtQBSNuUu2 — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 18, 2026

Как добавляет журналист, ещё "бьянконери" предложили подписать голкипера Челси Филипа Йоргенсена, которым клуб интересовался ещё в 2024 году.

Тем временем турецкий клуб отказался от подписания украинского вингера.

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