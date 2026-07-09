Ювентус достиг договорённости с аргентинским вратарём

Ювентус достиг принципиальной договорённости с аргентинским голкипером Эмилиано Мартинесом.

По информации Sky Sport, представители "бьянконери" провели встречу с агентами вратаря и получили от него устное согласие на переход в Серию А.

Однако есть загвоздка: итальянской команде предстоит урегулировать финансовые детали с Астон Виллой, что является несколько сложным, ведь английская команда не очень хочет расставаться с голкипером.

Напомним, что за трансфер Мартинеса клуб из Бирмингема хочет получить от туринской команды более 10 миллионов евро, тогда как туринцы считают сумму завышенной.

К слову, звезда Марселя согласился продолжить карьеру в Фенербахче.

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