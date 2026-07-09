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Носкова поделилась ожиданиями от полуфинала Уимблдона с Костюк

Вспомнила поражение от Марти в Мадриде и пообещала изменить игру.
Сегодня, 13:39       Автор: Валентина Чорноштан
Линда Носкова / Getty Images
Линда Носкова / Getty Images

Чешская теннисистка Линда Носкова поделилась ожиданиями от полуфинального матча Уимблдона против Марты Костюк.

Она назвала Костюк очень неудобной соперницей. Линда напомнила об их предыдущем матче в Мадриде, который завершился не в её пользу.

Также она отметила, что украинка постоянно действует в агрессивной манере и никогда не сдаётся. По словам чешки, на этот раз ей придётся внести коррективы в свою игру, поскольку Марта находится в отличной форме.

В завершение чешка подчеркнула, что полуфинал против Костюк будет совершенно другим испытанием, чем предыдущий матч, ведь встреча на траве будет сильно отличаться от их очного поединка на грунте в Мадриде.

К слову, ранее  украинка снялась с парного разряда Уимблдона.

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