Носкова поделилась ожиданиями от полуфинала Уимблдона с Костюк

Чешская теннисистка Линда Носкова поделилась ожиданиями от полуфинального матча Уимблдона против Марты Костюк.

Она назвала Костюк очень неудобной соперницей. Линда напомнила об их предыдущем матче в Мадриде, который завершился не в её пользу.

Также она отметила, что украинка постоянно действует в агрессивной манере и никогда не сдаётся. По словам чешки, на этот раз ей придётся внести коррективы в свою игру, поскольку Марта находится в отличной форме.

В завершение чешка подчеркнула, что полуфинал против Костюк будет совершенно другим испытанием, чем предыдущий матч, ведь встреча на траве будет сильно отличаться от их очного поединка на грунте в Мадриде.

К слову, ранее украинка снялась с парного разряда Уимблдона.

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