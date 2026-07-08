iSport.ua
Русский Українська

Костюк впервые в карьере пробилась в полуфинал Уимблдона

Украинка в двух сетах выбила Жасмин Паолини.
Сегодня, 16:55       Автор: Андрей Безуглый
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

В среду, 8 июля, Марта Костюк и Жасмин Паолини сошлись в четвертьфинале Уимблдона.

На старте матча соперницы играли осторожно, но вскоре Костюк серьезно прибавила и легко вырвала победу в первом сете 6:3.

Во втором сете украинка не расслабилась, быстро доведя счет до 4:1. Паолини сумела отыграть еще один гейм, но в итоге проиграла матч в двух сетах.

Благодаря этой победе Марта Костюк впервые в карьере сыграет в полуфинале Уимблдона.

Матч состоится в четверг, 9 июля, а ее соперницей станет победительница пары Линда Носкова - Элизе Мертенс.

Уимблдон-2026. Четвертьфинал

Марта Костюк (Украина, 12) — Жасмин Паолини (Италия, 13) 2:0 (6:3, 6:2)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марта Костюк

Статьи по теме

Костюк пробилась в полуфинал Уимблдона Костюк пробилась в полуфинал Уимблдона
Костюк снялась с парного разряда Уимблдона Костюк снялась с парного разряда Уимблдона
Костюк разгромила Крюгер и вышла в четвертьфинал Уимблдона Костюк разгромила Крюгер и вышла в четвертьфинал Уимблдона
Костюк уверенно вышла во второй круг Уимблдона Костюк уверенно вышла во второй круг Уимблдона

Видео

Победный гол Аргентины против Египта стал 3000-м на чемпионатах мира
Победный гол Аргентины против Египта стал 3000-м на чемпионатах мира

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи чемпионата Европы U-19, Украина против Германии, Испания - Хорватия
просмотров
Свитолина проиграла Снигур на старте Уимблдона
просмотров
Костюк пробилась в полуфинал Уимблдона
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" обыграли ЛАСК перед встречей с Университатей в отборе Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Лига Европы18:45
Костюк: Университатя заслуживает уважения
ЧМ-202617:55
ФИФА не стала отменять карточку Олисе
Теннис17:20
Костюк пробилась в полуфинал Уимблдона
Теннис16:55
Костюк впервые в карьере пробилась в полуфинал Уимблдона
Европа16:16
Аякс вернул в клуб своего воспитанника
Европа15:42
Барселона достигла соглашения с Аль-Хилялем о трансфере португальца
Бокс15:20
Эксперт усомнился в эффективности работы Джошуа с Усиком
Формула 114:52
ФИА начала расследование "Макарены" после двух вылетов Ферстаппена
Украина14:24
Кривбасс подписал Нави
Украина14:08
Полесье объявило о подписании Бущана
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK