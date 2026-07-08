Костюк впервые в карьере пробилась в полуфинал Уимблдона

Украинка в двух сетах выбила Жасмин Паолини.

В среду, 8 июля, Марта Костюк и Жасмин Паолини сошлись в четвертьфинале Уимблдона.

На старте матча соперницы играли осторожно, но вскоре Костюк серьезно прибавила и легко вырвала победу в первом сете 6:3.

Во втором сете украинка не расслабилась, быстро доведя счет до 4:1. Паолини сумела отыграть еще один гейм, но в итоге проиграла матч в двух сетах.

Благодаря этой победе Марта Костюк впервые в карьере сыграет в полуфинале Уимблдона.

Матч состоится в четверг, 9 июля, а ее соперницей станет победительница пары Линда Носкова - Элизе Мертенс.

Уимблдон-2026. Четвертьфинал

Марта Костюк (Украина, 12) — Жасмин Паолини (Италия, 13) 2:0 (6:3, 6:2)

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