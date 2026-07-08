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Футбол

Аякс вернул в клуб своего воспитанника

Дэйли Блинд еще сыграет за родной клуб.
Сегодня, 16:16       Автор: Андрей Безуглый
Дэйли Блинд / ajax.nl
Дэйли Блинд / ajax.nl

Аякс объявил о подписании Дэйли Блинда.

36-летний защитник вернулся в родной клуб в качестве свободного агента, подписав однолетний контракт.

Напомним, что с 2023 года нидерландец выступал за Жирону, с которой этим летом у него истекло соглашение.

Также Блинд успел поиграть за Манчестер Юнайтед и Баварию, становился чемпионом Германии и выигрывал Кубок и Суперкубок Англии и Лигу Европы.

За сборную Нидерландов защитник провел 108 матчей, имея бронзовые медали ЧМ, ЧЕ и серебро Лиги наций.

Ранее также сообщалось, что Арсенал также подписал свободного агента.

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