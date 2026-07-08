Байер снова отправит в аренду украинского таланта

Ко всему, оценил Артема Степанова в 10 млн евро.

Байер определился с ориентировочной трансферной стоимостью украинского форварда Артема Степанова и его судьбой на следующий сезон.

По данным Fussball Transfers со ссылкой на Kicker, леверкузенский клуб оценивает 18-летнего нападающего примерно в 10 миллионов евро.

Также, поскольку у клуба нет второй команды, фармацевты рассматривают вариант снова отдать украинца в аренду для повышения уровня игры.

Отмечается, что следующий сезон Степанов вновь проведёт в Утрехте на правах аренды. Добавим, что в форме нидерландской команды Артем сумел оформить 5 голов и 1 ассист в 15 играх.

К слову, полузащитник Астон Виллы получил травму и не поможет Бельгии на чемпионате мира.

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