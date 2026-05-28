Неудачник Бундеслиги хочет назначить тренера из АПЛ

Байер уже практически договорился с новым тренером, пишет Bild.

Напомним, что леверкузенский клуб провалил сезон под качалом Каспера Юлманда, завершив чемпионат на шестой строчке.

Сейчас Байер ведет переговоры с Оливером Гласнером, который покидает Кристал Пэлас. Переговоры с 51-летним специалистом находятся на продвинутом этапе.

Уже в пятницу представители клуба обсудят контракт непосредственно с самим тренером. Ожидается, что шансы на успех высоки, так как стороны заинтересованы в сотрудничестве.

Однако, в том случае, если переговоры все же провалятся, Байер обратиться к Андони Ираоле.

