Неудачник Бундеслиги хочет назначить тренера из АПЛ

Байер ведет переговоры с Оливером Гласнером.
Сегодня, 19:15       Автор: Андрей Безуглый
Оливер Гласнер / Getty Images

Байер уже практически договорился с новым тренером, пишет Bild.

Напомним, что леверкузенский клуб провалил сезон под качалом Каспера Юлманда, завершив чемпионат на шестой строчке.

Сейчас Байер ведет переговоры с Оливером Гласнером, который покидает Кристал Пэлас. Переговоры с 51-летним специалистом находятся на продвинутом этапе.

Уже в пятницу представители клуба обсудят контракт непосредственно с самим тренером. Ожидается, что шансы на успех высоки, так как стороны заинтересованы в сотрудничестве.

Однако, в том случае, если переговоры все же провалятся, Байер обратиться к Андони Ираоле.

Ранее также сообщалось, что Милан ведет переговоры с экс-тренером МЮ.

