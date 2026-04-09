Форвард Байера заинтересовал английские гранды

Ливерпуль и Манчестер Сити присоединились к Арсеналу в гонке за игрока Байера.

Как пишет TEAMtalk, 19-летний игрок Байера заинтересовал сразу три топ-клуба АПЛ, однако, отмечается, что Кристиан Кофан наиболее интересен Арсеналу.

Руководство "канониров" выделило его умение играть в атаке. Добавим, что камерунский футболист со старта вышел всего в 10 матчах и забил около 7 голов во всех турнирах.

Отметим, что контракт Кристиана Кофана с Байером рассчитан до лета 2029 года, однако уже этим летом он может перебраться в чемпионат Англии. Transfermarkt оценивает форварда в 40 миллионов евро.

К слову, Ювентус интересуется игроком Аль-Хиляля, клуб сделал запрос по поводу нападающего.

