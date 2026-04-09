Форвард Байера заинтересовал английские гранды

Претендуют на 19-летнего таланта.
Сегодня, 13:24       Автор: Валентина Чорноштан
Кристиан Кофан / Getty Images
Ливерпуль и Манчестер Сити присоединились к Арсеналу в гонке за игрока Байера.

Как пишет TEAMtalk, 19-летний игрок Байера заинтересовал сразу три топ-клуба АПЛ, однако, отмечается, что Кристиан Кофан наиболее интересен Арсеналу.

Руководство "канониров" выделило его умение играть в атаке. Добавим, что камерунский футболист со старта вышел всего в 10 матчах и забил около 7 голов во всех турнирах.

Отметим, что контракт Кристиана Кофана с Байером рассчитан до лета 2029 года, однако уже этим летом он может перебраться в чемпионат Англии. Transfermarkt оценивает форварда в 40 миллионов евро.

К слову, Ювентус интересуется игроком Аль-Хиляля, клуб сделал запрос по поводу нападающего.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Статьи по теме

"Ливерпулю повезло": Слот - об игре с ПСЖ в ЛЧ "Ливерпулю повезло": Слот - об игре с ПСЖ в ЛЧ
Ливерпуль уступил ПСЖ и повторил антирекорд 14-летней давности Ливерпуль уступил ПСЖ и повторил антирекорд 14-летней давности
ПСЖ без проблем разбил Ливерпуль ПСЖ без проблем разбил Ливерпуль
Юный вингер Арсенала установил исторический рекорд в Лиге чемпионов Юный вингер Арсенала установил исторический рекорд в Лиге чемпионов

Серхио Рамос пообщался с 13-летним украинским футболистом и напомнил миру о войне в Украине
Популярное на сайте

Футбол сегодня: матчи ЛЕ и ЛК: Порту - Ноттингем и Шахтёр - АЗ Алкмар
просмотров
УПЛ: Эпицентр одолел Кудривку в заключительном матче 22-го тура
просмотров
Лига чемпионов: Атлетико обыграл Барселону, ПСЖ справился с Ливерпулем
просмотров
Ястремская вылетела с турнира в Линце
просмотров
Калинина проиграла в квалификации, но сыграет на турнире в Линце как "лаки лузер"
просмотров

Последние новости

Европа14:50
Манчестер Юнайтед нацелился на ключевого игрока Штутгарта
НБА14:25
Игрок Финикса отыграл всего 4 минуты и получил повреждения
Лига конференций13:50
Туран - перед матчем с АЗ Алкмар: "Они победят, если мы..."
Европа13:24
Форвард Байера заинтересовал английские гранды
Бокс12:50
Как выросли гонорары Фьюри и Махмудова
НБА12:06
Йокич и Наггетс установили личное и командное достижение
НХЛ11:39
Новое достижения Макдэвида в регулярке
Формула 111:08
Макларен подписывает инженера Макса Ферстаппена
Лига Чемпионов10:45
Ветеран Баварии повторил рекорд Месси
Лига конференций10:00
Лига конференций: превью 1/4 финала — Шахтер против нидерландцев и досрочный финал
