Ювентус интересуется игроком Аль-Хиляля

Внутри Ювентуса уже составляют список игроков, которых они хотят подписать предстоящим летом. Среди кандидатов — бывший игрок Ливерпуля Дарвин Нуньес.

Уругваец заинтересован покинуть команду Саудовской Аравии и вернуться в Европу. Отмечается, что команда Серии А уже сделала запрос по поводу форварда, сообщает Sky Sport.

Ювентус связался с представителями Аль-Хиляля, чтобы узнать о доступности 26-летнего игрока для трансфера. Напомним, что контракт Нуньеса с командой рассчитан до 2028 года.

Отмечается, что переход игрока в чемпионат Италии будет зависеть от того, сможет ли клуб попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

