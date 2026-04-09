Ювентус интересуется игроком Аль-Хиляля

Клуб сделал запрос по поводу Дарвина Нуньеса.
Сегодня, 09:58       Автор: Валентина Чорноштан
Форма Ювентуса / Getty Images
Форма Ювентуса / Getty Images

Внутри Ювентуса уже составляют список игроков, которых они хотят подписать предстоящим летом. Среди кандидатов — бывший игрок Ливерпуля Дарвин Нуньес.

Уругваец заинтересован покинуть команду Саудовской Аравии и вернуться в Европу. Отмечается, что команда Серии А уже сделала запрос по поводу форварда, сообщает Sky Sport.

Ювентус связался с представителями Аль-Хиляля, чтобы узнать о доступности 26-летнего игрока для трансфера. Напомним, что контракт Нуньеса с командой рассчитан до 2028 года.

Отмечается, что переход игрока в чемпионат Италии будет зависеть от того, сможет ли клуб попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Дарвин Нуньес

