Ливерпуль и Ювентус борются за бразильского голкипера
Голкипер Ливерпуля Алиссон может покинуть красных в этом сезоне. Ведь его текущее соглашение с командой заканчивается в июне 2027.
Ювентус заинтересован в подписании 33-летнего бразильца, ведь он им обойдётся совершенно бесплатно.
Однако Ливерпуль не готов прощаться с вратарём и предлагает ему контракт ещё на сезон.
🚨 Understand Liverpool informed Alisson about their desire and plan to keep him for one more year.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 25, 2026
Juventus offered Alisson a longer deal but #LFC insist to keep him.
Only player position could change stance but Liverpool clearly want him to stay.
Тем временем команда из Турина предложила голкиперу более долгосрочный контракт.
К слову, бывший игрок Манчестер Юнайтед может стать партнёром Миколенко.
