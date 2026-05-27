Плей-офф НБА: Оклахома взяла верх над Сан-Антонио
В ночь на среду, 27 мая, прошел очередной игровой день в НБА, в рамках которого был сыгран один матч полуфинальной стадии плей-офф.
Результат матча плей-офф НБА за 26 мая
Оклахома – Сан-Антонио – 127:114 (29:27, 40:31, 32:33, 26:23)
Счет в серии – 3-2
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (32 + 9 передач + 6 потерь), Маккейн (20), Холмгрен (16 + 11 подборов), Хартенштайн (12 + 15 подборов), Дорт (7) – старт; Карузо (22+6 передач), К. Уильямс (8), Уоллес (7), Джейлин Уильямс (3), Виггинс (0), Джо (0), Топич (0).
Сан-Антонио: Касл (24 + 6 передач), Шемпени (22 + 8 подборов), Вембаньяма (20), Фокс (9 + 8 передач), Вассел (6) – старт; Джонсон (15), Брайант (7), Харпер (5), Маклафлин (4), Олиник (2), Бийомбо (0), Корнет (0), Пламли (0), Барнс (0).
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!