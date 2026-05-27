Ключевой игрок Арсенала будет готов к финалу Лиги чемпионов

Нони Мадуэке, скорее всего, сыграет в финале Лиги чемпионов против ПСЖ.

Напомним, что в матче АПЛ против Кристал Пэлас (2:1) вингер забил мяч с лёта, но после попросил замену, держась за заднюю поверхность бедра.

Однако, как пишет The Athletic, речь шла лишь о судороге, а не о серьезной травме, и замена была сделана для подстраховки игрока перед важной игрой.

Ожидается, что Мадуэке попадет в заявку Арсенала на финал Лиги чемпионов, который пройдет на этой неделе, 30 мая.

К слову, Судаков отказывается уходить из Бенфики вопреки планам клуба.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!