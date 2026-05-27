Беринчик откровенно рассказал, почему расстался с бывшим тренером

Также назвал истинную причину поражения от Дэвиса.
Сегодня, 07:57       Автор: Валентина Чорноштан
Денис Беринчик / Getty Images
Бывший чемпион мира в лёгком весе Денис Беринчик рассказал, почему он прекратил сотрудничество с тренером Егором Голубом.

Как сообщает боксёр, на текущий момент его экс-наставник сосредоточился на работе только с Александром Усиком и новым подопечным Энтони Джошуа.

"Так он же работал с Усиком и Джошуа. Исключительно поэтому. Пусть будет так. Потом он потренировал Амосова, был в Америке, потом был у Радченко", — сказал Денис.

Также он опроверг информацию, что из-за того, что его не тренировал Егор Голуб, он уступил Дэвису. Беринчик назвал главной причиной поражения антропометрию американского боксёра.

К слову, обязательный претендент по линии IBF хочет получить бой с Усиком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Денис Беринчик

