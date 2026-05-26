Ливерпуль хочет удержать основного голкипера, на которого нацелился Ювентус

Ливерпуль уведомил своего основного голкипера Алиссона о желании сохранить его в составе еще на один год.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, мерсисайдцы хотят удержать в команде 33-летнего бразильского вратаря на фоне интереса к нему со стороны Ювентуса.

По информации СМИ, туринский клуб предложил голкиперу контракт до 2029 года с заработной платой 5 миллионов евро за сезон.

Отмечается, что теперь окончательное решение о будущем будет зависеть от выбора самого Алиссона.

Действующий контракт вратаря с английским клубом рассчитан до июня 2027 года.

В нынешнем сезоне Алиссон провел за Ливерпуль во всех турнирах 35 матчей, в которых пропустил 37 голов, а в 13 поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

