Вероятный новый клуб тренера Жироны хочет подписать Цыганкова

Украинский вингер может продолжить карьеру в Нидерландах.

Украинский вингер Жироны Виктор Цыганков может сменить клуб во время летнего трансферного окна после вылета команды из Ла Лиги.

Как утверждает журналист Иван Кирос, 28-летний игрок сборной Украины может перебраться в Нидерланды, где в его подписании заинтересован амстердамский Аякс.

Читай также: Жирона вылетела из Ла Лиги

Отметим, что действующий контракт украинца с каталонским клубом рассчитан до июня 2027 года.

В этом сезоне Цыганков провел в составе Жироны 34 матча во всех турнирах, отличившись семью голами и пятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что нынешний тренер Жироны Мичел Санчес также стал приоритетной целью Аякса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!