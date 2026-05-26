Усик сохраняет пояс, Санчес поднялся в топ-10: представлен новый рейтинг супертяжеловесов от The Ring
Авторитетный журнал The Ring представил обновленный рейтинг лучших боксеров в супертяжелой весовой категории.
Пояс The Ring продолжает принадлежать также обладателю титулов WBC, WBA и IBF Александру Усику, который в своем последнем бою одержал досрочную победу в 11-м раунде над кикбоксером Рико Верховеном.
Читай также: "Я уже нарушил правила бокса": Верховен поставил условие для реванша с Усиком
Первое место в рейтинге занимает обладатель пояса WBO Даниэль Дюбуа. На второй позиции расположился временный чемпион WBC Агит Кабайел, а на третьей - Тайсон Фьюри.
В топ-10 рейтинга поднялся кубинец Фрэнк Санчес, который в недавнем претендентском поединке по линии IBF нокаутировал во втором раунде американца Ричарда Торреза, и занял седьмое место. Сам американский боксер выбыл из списка.
Рейтинг The Ring в супертяжелом весе:
- Чемпион - Александр Усик
- Даниэль Дюбуа
- Агит Кабайел
- Тайсон Фьюри
- Фабио Уордли
- Филип Хргович
- Мозес Итаума
- Фрэнк Санчес
- Эфе Аджагба
- Мурат Гассиев
- Джастис Хуни
📋 The Ring's latest heavyweight rankings:— Ring Magazine (@ringmagazine) May 25, 2026
Frank Sanchez re-enters at No. 7 following his devastating second-round knockout victory over Richard Torrez Jr at the Pyramids of Giza ⚡️
Who do you think should be higher or lower❓ pic.twitter.com/VYQ945rGTc
Ранее Усик рассказал, как относится к остановке боя с Верховеном.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!