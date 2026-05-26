Усик сохраняет пояс, Санчес поднялся в топ-10: представлен новый рейтинг супертяжеловесов от The Ring

Авторитетный журнал The Ring представил обновленный рейтинг лучших боксеров в супертяжелой весовой категории.

Пояс The Ring продолжает принадлежать также обладателю титулов WBC, WBA и IBF Александру Усику, который в своем последнем бою одержал досрочную победу в 11-м раунде над кикбоксером Рико Верховеном.

Читай также: "Я уже нарушил правила бокса": Верховен поставил условие для реванша с Усиком

Первое место в рейтинге занимает обладатель пояса WBO Даниэль Дюбуа. На второй позиции расположился временный чемпион WBC Агит Кабайел, а на третьей - Тайсон Фьюри.

В топ-10 рейтинга поднялся кубинец Фрэнк Санчес, который в недавнем претендентском поединке по линии IBF нокаутировал во втором раунде американца Ричарда Торреза, и занял седьмое место. Сам американский боксер выбыл из списка.

Рейтинг The Ring в супертяжелом весе:

Чемпион - Александр Усик

Даниэль Дюбуа Агит Кабайел Тайсон Фьюри Фабио Уордли Филип Хргович Мозес Итаума Фрэнк Санчес Эфе Аджагба Мурат Гассиев Джастис Хуни

📋 The Ring's latest heavyweight rankings:



Frank Sanchez re-enters at No. 7 following his devastating second-round knockout victory over Richard Torrez Jr at the Pyramids of Giza ⚡️



Who do you think should be higher or lower❓ pic.twitter.com/VYQ945rGTc — Ring Magazine (@ringmagazine) May 25, 2026

Ранее Усик рассказал, как относится к остановке боя с Верховеном.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!