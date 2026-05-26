Усик сохраняет пояс, Санчес поднялся в топ-10: представлен новый рейтинг супертяжеловесов от The Ring

Авторитетный журнал опубликовал обновленный перечень лучших.
Сегодня, 10:50       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images

Авторитетный журнал The Ring представил обновленный рейтинг лучших боксеров в супертяжелой весовой категории.

Пояс The Ring продолжает принадлежать также обладателю титулов WBC, WBA и IBF Александру Усику, который в своем последнем бою одержал досрочную победу в 11-м раунде над кикбоксером Рико Верховеном.

Первое место в рейтинге занимает обладатель пояса WBO Даниэль Дюбуа. На второй позиции расположился временный чемпион WBC Агит Кабайел, а на третьей - Тайсон Фьюри.

В топ-10 рейтинга поднялся кубинец Фрэнк Санчес, который в недавнем претендентском поединке по линии IBF нокаутировал во втором раунде американца Ричарда Торреза, и занял седьмое место. Сам американский боксер выбыл из списка.

Рейтинг The Ring в супертяжелом весе:

  • Чемпион - Александр Усик
  1. Даниэль Дюбуа
  2. Агит Кабайел
  3. Тайсон Фьюри
  4. Фабио Уордли
  5. Филип Хргович
  6. Мозес Итаума
  7. Фрэнк Санчес
  8. Эфе Аджагба
  9. Мурат Гассиев
  10. Джастис Хуни

Ранее Усик рассказал, как относится к остановке боя с Верховеном.

