"Я уже нарушил правила бокса": Верховен поставил условие для реванша с Усиком

Прокомментировал перспективу второго боя в Нидерландах.
Сегодня, 14:19       Автор: Валентина Чорноштан
Рико Верховен / Getty Images

После завершения боя в рамках Glory in Giza Александр  решение, Усик вместе с Турки Аль аш-Шейхом приняли что украинский тяжеловес снова выйдет на ринг против Верховена, только уже на его родине, в Нидерландах.

Журналисты Ring Magazine спросили Рико, готов ли он к бою-реваншу против 3-кратного абсолютного чемпиона мира в профессионалах.

Я бы с удовольствием провел реванш с Александром, но это зависит не от меня. В боксе есть свои правила, и я уже однажды их нарушил. Не знаю, как всё сложится. Очень благодарен Усику, что согласился на бой. Для меня было огромной честью выйти на ринг с ним. Мне нравится выступать против лучших.

"Не удивился, что хорошо провел бой с Усиком. План был безупречным. Я наслаждался боем. Возможно, слишком сильно", — сказал кикбоксер.

Ранее экс-соперник Усика счёл ошибкой остановку боя между украинцем и Верховеном.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Рико Верховен

