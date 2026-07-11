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Швейцария теряет главную звезду перед четвертьфиналом ЧМ

Манзамби не успел восстановиться к игре с Аргентиной.
Сегодня, 07:25       Автор: Валентина Чорноштан
Йоан Манзамби / Getty Images
Йоан Манзамби / Getty Images

Сборная Швейцарии не сможет рассчитывать на хавбека Йоана Манзамби. Об этом сообщает Bulinews.

Главный тренер команды Мурат Якин сообщил, что полузащитник не успел восстановиться после травмы колена и пропустит матч против аргентинцев.

Напомним, что хавбек получил повреждение на заключительной тренировке перед матчем 1/8 финала с Колумбией.

Медицинский штаб до последнего пытался вернуть футболиста в строй, однако сделать это к игре против сборной Аргентины, которая состоится 12 июля, не получилось.

Тем временем Манчестер Юнайтед отказался от покупки бразильского хавбека.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Швейцарии по футболу

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