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Футбол

Швейцария - Алжир 2:0: обзор матча и результат игры 03.07.2026

Алжир не смог создать опасных моментов у ворот Кобеля.
Сегодня, 08:26       Автор: Валентина Чорноштан
Швейцария - Алжир / Getty Images
Швейцария - Алжир / Getty Images

Сборная Швейцарии уверенно обыграла Алжир со счётом 2:0 и продолжила свою успешную серию на турнире. Швейцарцы быстро открыли счёт — уже на 10‑й минуте Йохан Манзамби прорвался в штрафную и отдал пас на Эмболо, который и отметился голом.

Алжир после пропущенного мяча попытался перехватить инициативу, но не смог создать опасных моментов у ворот Грегора Кобеля. Во втором тайме Швейцария удвоила преимущество благодаря голу Ндое.

Концовка матча прошла под контролем швейцарцев, которые спокойно довели игру до победы. Добавим, что Швейцария впервые с 1938 года выиграла матч плей‑офф чемпионата мира, одержала третью победу подряд на Мундиале и в четвёртый раз подряд вышла в 1/8 финала.

Статистика матча Швейцария — Алжир 1/16 финала ЧМ‑2026

Швейцария — Алжир 2:0

Голы: Эмболо 10, Ндое 46

Ожидаемые голы (xG): 2.52 — 0.74
Владение мячом: 44% — 56%
Удары: 11 — 8
Удары в створ: 5 — 2
Угловые: 4 — 2
Фолы: 10 — 12

Швейцария: Кобель — Родригес, Аканджи, Эльведи, Закария — Джака, Фройлер, Варгас, Манзамби, Ндое — Эмболо.

Алжир: Зидан — Аит‑Нури, Бенсебаини, Манди, Бельгали — Бенталеб, Зерруки, Шаиби, Ауар, Марез — Маза.

Предупреждения: Шаиби, Будауи.

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