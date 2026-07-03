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Хорватия вылетела, но Перишич побил рекорд Шукера

Такого в истории Хорватии не было ни у кого.
Сегодня, 07:57       Автор: Валентина Чорноштан
Иван Перишич / Getty Images
Иван Перишич / Getty Images

Полузащитник ПСВ и сборной Хорватии Иван Перишич установил историческое достижение для национальной команды.

В игре против Португалии хавбек сумел забить гол, тем самым переписав рекорд сборной Хорватии по голам на чемпионатах мира.

Этот мяч стал для Перишича уже седьмым на Мундиалях, следовательно, он превзошёл достижение Давора Шукера, у которого было 6 голов, забитых на чемпионате мира 1998 года.

Добавим, что Перишич забивал на четырёх разных чемпионатах мира (2014, 2018, 2022 и 2026).

Тем временем легенда сборной Германии поддержал отставку Нагельсманна.

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