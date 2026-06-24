Хорватия и Колумбия одержали минимальные победы

Сборная Хорватии одержала минимальную победу над Панамой. Первый тайм прошёл в равной борьбе: панамцы не только успешно сдерживали фаворита, но и создали несколько опасных моментов у ворот Доминика Ливаковича.

Однако после перерыва ситуация изменилась. Наставник хорватов усилил атаку заменами, и уже на 54‑й минуте это принесло результат: Йосип Станишич отдал пас на открывающегося Анте Будимира, и тот без проблем отправил мяч в сетку ворот.

После гола хорваты отдали инициативу сопернику. Панама пыталась отыграться, однако Ливакович несколько раз выручил свою команду, тем самым сохранив победный счёт.

После второго тура сборная Хорватии занимает 3‑е место в группе L, а Панама потерпела второе поражение подряд и стала пятой сборной, лишившейся шансов на выход в 1/16 финала чемпионата мира.

Статистика матча Панама — Хорватия 2‑го тура группового этапа ЧМ‑2026

Панама — Хорватия 0:1

Гол: Будимир 54

Ожидаемые голы (xG): 0.55 — 1.65

Владение мячом: 42% — 58%

Удары: 8 — 6

Удары в створ: 1 — 2

Угловые: 7 — 2

Фолы: 19 — 12

Панама: Москера – Блекмен, Андраде, Кордоба, Рамос, Мурильо – Х. Родригес, Барсенас, Гарви, Мартинес – Фахардо.

Хорватия: Ливакович – Станишич, Шутало, Понграчич, Гвардиол – Модрич, Ковачич – Марко Пашалич, Батурина, Перишич – Муса.

Предупреждения: Барсенас 61 – П. Сучич 90+2.

Тем временем в группе K Колумбия одержала минимальную победу над ДР Конго. Счёт был открыт ещё на 6‑й минуте, но отменён из‑за положения вне игры у Муньоса.

Офсайд не сбил темп колумбийцев. Они, играя первым номером, не раз пытались отметиться голом, но африканская команда вновь продемонстрировала организованную игру в обороне. К тому же их голкипер Лионель Мпаси‑Нзо совершил ряд эффектных спасений.

Однако выдержать давление фаворита во втором тайме им всё же не удалось. На 76‑й минуте южноамериканская сборная сумела отметиться голом: Даниэль Муньос, воспользовавшись ошибкой защитников, ударил из‑за пределов штрафной, и из‑за рикошета голкипер ДР Конго не сумел спасти ситуацию.

В результате этой победы Колумбия с шестью очками возглавила группу K и гарантировала себе место в 1/16 финала, тогда как ДР Конго сохраняет хорошие шансы на выход в плей‑офф перед заключительным туром.

Статистика матча Колумбия — ДР Конго 2‑го тура группового этапа ЧМ‑2026

Колумбия — ДР Конго 1:0

Гол: Муньос (76)

Ожидаемые голы (xG): 1.02 — 0.40

Владение мячом: 64% — 36%

Удары: 20 — 7

Удары в створ: 9 — 1

Угловые: 5 — 4

Фолы: 12 — 16

Колумбия: Варгас, Муньос, Санчес, Лукуми, Мохика, Пуэрта, Лерма, Ариас, Родригес, Диас, Суарес.

ДР Конго: Мпаси‑Нзо, Ван‑Бисака, Мбемба, Туанзебе, Капюади, Масуаку, Мукау, Мутуссами, Э. Каембе, Бакамбу.

Предупреждения: Лукуми, Лерма — Пикель.

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