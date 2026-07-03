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Футбол

Португалия - Хорватия 2:1: обзор матча и результат игры 03.07.2026

Роналду сравнял с пенальти, а Рамуш принёс победу на последних минутах.
Сегодня, 07:33       Автор: Валентина Чорноштан
Рональду и Модрич / Getty Images
Рональду и Модрич / Getty Images

Португалия обыграла Хорватию со счётом 2:1 и оформила себе путёвку в 1/8 финала чемпионата мира. С самого начала команды активно обменивались атаками, однако до перерыва счёт так и не был открыт.

Во втором тайме Хорватия вышла вперёд — на 53‑й минуте Перишич точно пробил после ошибки в обороне португальцев. Но Португалия быстро ответила, однако гол Роналду вскоре отменили из‑за офсайда.

На 65‑й минуте Роналду уже точно отметился голом, реализовав пенальти и сравняв счёт - 1:1. После этого игра стала ещё более напряжённой: команды обменивались моментами.

Решающий момент наступил в добавленное время: Рамуш замкнул подачу Леау и принёс Португалии победу - 2:1. Хорватия в самой концовке также забила, но гол был отменён после просмотра VAR из‑за офсайда.

Добавим, что португальцам в 1/8 финала предстоит сыграть против сборной Испании.

Статистика матча Португалия — Хорватия 1/16 финала ЧМ‑2026

Португалия — Хорватия 2:1

Голы: Роналду 68, (пенальти), Рамуш 90+3 — Перишич 53

Ожидаемые голы (xG): 2.20 — 1.34
Владение мячом: 60% — 40%
Удары: 15 — 13
Удары в створ: 3 — 6
Угловые: 9 — 5
Фолы: 6 — 12

Португалия: Д. Кошта — Канселу, Диаш, Вейга, Мендеш — Ж. Невеш, Витинья — Нету, Б. Фернандеш, Леау — Роналду.

Хорватия: Ливакович — Станишич, Шутало, Понграчич, Перишич — Модрич, Ковачич — Влашич, П. Сучич, Батурина — Будимир.

Предупреждения: Диаш — Модрич, Перишич.

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