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Футбол

Испания уверенно разбила Австрию

Подопечные де ла Фуэнте не оставили шансов сопернику.
Сегодня, 00:00       Автор: Андрей Безуглый
Сборная Испании / Getty Images
Сборная Испании / Getty Images

В четверг, 2 июля, сборные Испании и Австрии встречались в рамках 1/16 финала ЧМ-2026.

"Фурия роха", ожидаемо, взяла инициативу в свои руки и начала долгую осаду штрафной противника. У Австрии практически не было никаких возможностей провести свою атаку.

Наконец на 30-й минуте испанцы открыли счет, но гол Кукурельи был отменен из-за фола в атаке. Однако долго грустить фанатам Испании не пришлось, сначала Оярсабаль чудом не забил, но вскоре исправился и наконец открыл счет.

В самой концовке Австрия еще чудом отразила две атаки, и на перерыв команды ушли при минимальном счете.

Во втором тайме Испания нисколько не сбавила темп, хотя первый серьезный момент остался за соперником. Более "фурия роха" таких ошибок не допускала, и легко довела матч до победы.

В середине тайма гол на свой счет записал Порро, а в самой концовке Оярсабаль оформил дубль и снял все вопросы.

Статистика матча Испания - Австрия 1/16 финала ЧМ-2026 

Испания - Австрия 3:0
Голы: Оярсабаль,36, 89, Порро, 66

Ожидаемые голы (xG): 2.84 — 0.49
Владение мячом: 65% — 35%
Удары: 23 — 5
Удары в створ: 10 — 0
Угловые: 9 — 0
Фолы: 8 — 15

Испания: Симон — Порро, Кубарси, Лапорт (Руис, 90+3), Кукурелья — Родри, Педри (Пубиль, 90+3) — Ямал (Гави, 86), Ольмо (Мерино, 71), Баена (Торрес, 71) — Оярсабаль.

Австрия: А. Шлагер — Пош (Прасс, 87), Дансо, Алаба, Лаймер — Зайвальд (Чуквуемека, 46), Кс. Шлагер (Гриллич, 46) — Шмид (Калайджич, 60), Ваннер, Забитцер — Грегорич (Арнаутович, 60).

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