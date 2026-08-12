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Футбол

Инфантино пытается купить поддержку Мексики

Предлагает переход в Конмебол в обмен на поддержку.
Сегодня, 10:47       Автор: Валентина Чорноштан
Джанни Инфантино / Getty Images
Джанни Инфантино / Getty Images

Президент ФИФА Джанни Инфантино якобы предложил Мексиканской футбольной федерации поддержать его на следующих выборах главы организации в обмен на содействие переходу страны из КОНКАКАФ в КОНМЕБОЛ. Об  этом сообщает Marca.

По данным источника, поддержка Мексики может сыграть важную роль для Инфантино в борьбе за сохранение поста. При этом такой переход потребует одобрения нескольких футбольных структур и пока остается лишь возможным сценарием.

Для Мексики это означало бы регулярные матчи с Аргентиной, Бразилией, Уругваем и Колумбией, но также привело бы к дополнительным перелетам, расходам и логистическим сложностям.

Возможный переход также может свидетельствовать о напряженности между FMF и КОНКАКАФ на фоне разногласий вокруг планов Инфантино по коммерциализации управления чемпионатами мира.

К слову, США присоединились к расследованию против FIFA Forward Enterprise.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джанни Инфантино

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