Инфантино пытается купить поддержку Мексики

Предлагает переход в Конмебол в обмен на поддержку.

Президент ФИФА Джанни Инфантино якобы предложил Мексиканской футбольной федерации поддержать его на следующих выборах главы организации в обмен на содействие переходу страны из КОНКАКАФ в КОНМЕБОЛ. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, поддержка Мексики может сыграть важную роль для Инфантино в борьбе за сохранение поста. При этом такой переход потребует одобрения нескольких футбольных структур и пока остается лишь возможным сценарием.

Для Мексики это означало бы регулярные матчи с Аргентиной, Бразилией, Уругваем и Колумбией, но также привело бы к дополнительным перелетам, расходам и логистическим сложностям.

Возможный переход также может свидетельствовать о напряженности между FMF и КОНКАКАФ на фоне разногласий вокруг планов Инфантино по коммерциализации управления чемпионатами мира.

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