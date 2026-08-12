iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Феррари планирует изменить свой мотор

Готовят концептуальный скачок в двигателе к 2027 году.
Сегодня, 07:57       Автор: Валентина Чорноштан
Феррари / Getty Images
Феррари / Getty Images

Феррари планирует существенно изменить архитектуру силовой установки перед сезоном‑2027. Об этом сообщает AutoRacer.

Отмечается, что удачная база нынешней SF‑26 позволяет команде постепенно развивать болид и одновременно направлять больше ресурсов на следующий проект.

Следовательно, итальянцы намерены завершить сезон‑2026 с текущей эволюцией ADUO 2, после чего сосредоточиться на новом двигателе.

Также по информации источника, следующей зимой Скудерия готовит настоящий концептуальный скачок в развитии силовой установки.

К слову, Мерседес также готовит обновления для W17 после летнего перерыва.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари

Статьи по теме

Техдиректор Феррари осторожно оценил прогресс болида в текущем сезоне Техдиректор Феррари осторожно оценил прогресс болида в текущем сезоне
Формула 1: Кубок конструкторов-2026 Формула 1: Кубок конструкторов-2026
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026 Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
Леклер не верит в повторение успеха на первых практиках в Венгрии Леклер не верит в повторение успеха на первых практиках в Венгрии

Видео

Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе
Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: суперкубок УЕФА, Кубок Украины и матчи квалификации ЛК
просмотров
Свитолина легко преодолела третий раунд турнира в Торонто
просмотров
УПЛ: Полесье победило Харьков, Карпаты разгромили ЛНЗ
просмотров
Костюк вылетела в 1/8 финала турнира в Торонто
просмотров

Последние новости

Бокс09:49
Непобеждённый австралиец бросил вызов всей элите хэвивейта
Европа09:25
Бешикташ перехватил форварда у Барсы
Европа08:54
Челси поставил ультиматум по трансферу Энцо Фернандеса
Европа08:25
Нойер рассказал о том, почему Клопп выведет Германию в топ
Формула 107:57
Феррари планирует изменить свой мотор
Европа07:30
Жирона хочет спасти свой бюджет продажей украинца
Европа07:06
Футбол сегодня: суперкубок УЕФА, Кубок Украины и матчи квалификации ЛК
Вчера, 23:58
Другие страны23:58
37-летний Санчес подписал контракт с новым клубом
Легкая атлетика22:52
Кохан выиграл медаль Евро-2026
Европа22:43
Роналду женился на Джорджине
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK