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Футбол

Роналду женился на Джорджине

Супруги опубликовали намекающий на это пост.
Вчера, 22:43       Автор: Андрей Безуглый
Криштиану Рлоналду и Джорджина Родригес / Getty Images
Криштиану Рлоналду и Джорджина Родригес / Getty Images

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес.

Супруги опубликовали в своих социальных сетях одинаковый пост с обручальными кольцами.

Ранее сообщалось, что свадьба должна была пройти на Мадейре в соборе Фуншала. Торжество посетили множество знаменитостей.

Напомним, что пара была в отношениях с 2015 года, но о помолвке объявили только в августе 2025-го. Роналду и Родригес воспитывают пятерых детей.

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