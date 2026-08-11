iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Барселона обзавелась партнером в сфере ИИ

Google предоставил каталонцам своего ассистента.
Сегодня, 18:04       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

Барселона объявила о подписании партнерского соглашения с Google.

Google Gemini станет официальным партнером каталонского клуба в сфере потребительского ИИ.

Ожидается, что в рамках соглашения ИИ будет способствовать развитию фанатского сообщества, а также болельщики смогут использовать помощника для анализа матчей.

Также в рамках сотрудничества центральное место в кампаниях займут смартфоны Google Pixel, которые будут будут как-то связано с цифровым контентом о повседневной жизни команды.

Ранее также сообщалось, что ПСЖ приблизился к покупке нападающего Барселоны.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Монако расторгнет контракт с Погба Монако расторгнет контракт с Погба
Три пилота претендуют на место Окона Три пилота претендуют на место Окона
Цыганков ведет переговоры с клубом Ла Лиги Цыганков ведет переговоры с клубом Ла Лиги
Хавбек Манчестер Сити отправился в очередную аренду Хавбек Манчестер Сити отправился в очередную аренду

Видео

Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе
Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи квалификаций ЛЧ, ЛЕ и ЛК
просмотров
Свитолина легко преодолела третий раунд турнира в Торонто
просмотров
УПЛ: Полесье победило Харьков, Карпаты разгромили ЛНЗ
просмотров
Костюк вылетела в 1/8 финала турнира в Торонто
просмотров

Последние новости

Европа21:55
Монако расторгнет контракт с Погба
Формула 121:10
Три пилота претендуют на место Окона
Европа20:35
Цыганков ведет переговоры с клубом Ла Лиги
Европа19:45
Хавбек Манчестер Сити отправился в очередную аренду
Киберспорт19:11
NaVi легко прошли в грандфинал EPL Masters I
Европа18:50
Форвард Арсенала согласился перейти в итальянский клуб
Европа18:04
Барселона обзавелась партнером в сфере ИИ
Европа17:32
Погба может пропустить старт сезона
Европа16:58
Арсенал выставил на трансфер своего таланта
Украина16:12
Кипер Шахтера столкнулся с серьезными проблемами
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK