Барселона обзавелась партнером в сфере ИИ

Барселона объявила о подписании партнерского соглашения с Google.

Google Gemini станет официальным партнером каталонского клуба в сфере потребительского ИИ.

Ожидается, что в рамках соглашения ИИ будет способствовать развитию фанатского сообщества, а также болельщики смогут использовать помощника для анализа матчей.

Также в рамках сотрудничества центральное место в кампаниях займут смартфоны Google Pixel, которые будут будут как-то связано с цифровым контентом о повседневной жизни команды.

Ранее также сообщалось, что ПСЖ приблизился к покупке нападающего Барселоны.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!