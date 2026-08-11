Хавбек Манчестер Сити отправился в очередную аренду

Кэлвин Филлипс снова сыграет за Шеффилд.

Полузащитник Манчестер Сити Кэлвин Филлипс отправился в аренду.

30-летний англичанин снова будет выступать за Шеффилд Юнайтед в Чемпионшипе.

В прошлом сезоне на счету Филлипса всего три матча за "клинков", в которых он успел отметиться лишь удалением.

Напомним, что хавбека Сити купил за 42 млн фунтов у Лидса в 2022 года. Его контракт с манчестерским клубом завершается в 2028 году.

Ранее также сообщалось, что Арсенал также выставил на продажу своего таланта.

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