Нойер рассказал о том, почему Клопп выведет Германию в топ

Вратарь Баварии Мануэль Нойер перед стартом нового сезона высказался о возможном назначении Юргена Клоппа на пост главного тренера сборной Германии.

"Думаю, у него самый большой опыт, и я надеюсь, что он сможет продвинуть немецкий футбол вперёд", — заявил Нойер в интервью изданию Sky Sport.

Голкипер также признался, что был бы рад поработать с Клоппом на уровне сборной.

Конечно. У него за плечами огромный опыт. Возможно, тогда он просто выбрал не тот клуб, поэтому у нас и не получилось поработать вместе.

Тем временем хавбек Манчестер Сити отправился в очередную аренду.

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