Непобеждённый австралиец бросил вызов всей элите хэвивейта

Теремоана вызвал Хуни, а потом хочет разобраться с Усиком и Дюбуа.

Австралийский супертяжеловес Теремоана Теремоана нацелен на бой с соотечественником Джастисом Хуни.

28-летний боксёр считает, что их потенциальное противостояние способно собрать полный стадион. Сейчас Теремоана готовится к поединку с американцем ДеАндре Сэвиджем.

Однако в случае победы австралиец рассчитывает, что Matchroom Boxing организует ему бой с Хуни. Об этом он рассказал для The Ring.

При этом Теремоана также заявил о желании встретиться с другими ведущими супертяжеловесами, а именно Мозесом Итаумой, Филипом Хрговичем, Даниэлем Дюбуа и Александром Усиком.

Ранее Александр Гвоздик жёстко прошёлся по форме Усика, приведя в пример последний бой Александра.

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