iSport.ua
Русский Українська

Непобеждённый австралиец бросил вызов всей элите хэвивейта

Теремоана вызвал Хуни, а потом хочет разобраться с Усиком и Дюбуа.
Сегодня, 09:49       Автор: Валентина Чорноштан
Теремоана Теремоана / Getty Images
Теремоана Теремоана / Getty Images

Австралийский супертяжеловес Теремоана Теремоана нацелен на бой с соотечественником Джастисом Хуни.

28-летний боксёр считает, что их потенциальное противостояние способно собрать полный стадион. Сейчас Теремоана готовится к поединку с американцем ДеАндре Сэвиджем.

Однако в случае победы австралиец рассчитывает, что Matchroom Boxing организует ему бой с Хуни. Об этом он рассказал для The Ring.

При этом Теремоана также заявил о желании встретиться с другими ведущими супертяжеловесами, а именно Мозесом Итаумой, Филипом Хрговичем, Даниэлем Дюбуа и Александром Усиком.

Ранее Александр Гвоздик жёстко прошёлся по форме Усика, приведя в пример последний бой Александра.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

У Алькараса депрессия У Алькараса депрессия
Уильямс хочет удержать своего пилота Уильямс хочет удержать своего пилота
Эксперт раскрыл шокирующую причину потери места украинца в Бенфике Эксперт раскрыл шокирующую причину потери места украинца в Бенфике
ПСЖ устно согласовал трансфер звезды ЧМ-2026 ПСЖ устно согласовал трансфер звезды ЧМ-2026

Видео

Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе
Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: суперкубок УЕФА, Кубок Украины и матчи квалификации ЛК
просмотров
Свитолина легко преодолела третий раунд турнира в Торонто
просмотров
УПЛ: Полесье победило Харьков, Карпаты разгромили ЛНЗ
просмотров
Костюк вылетела в 1/8 финала турнира в Торонто
просмотров

Последние новости

Теннис14:36
У Алькараса депрессия
Формула 114:21
Уильямс хочет удержать своего пилота
Европа13:51
Эксперт раскрыл шокирующую причину потери места украинца в Бенфике
Европа13:24
ПСЖ устно согласовал трансфер звезды ЧМ-2026
Еврокубки12:48
Роналдиньо покупает баскетбольный клуб
Европа12:25
Челси закрыл вопрос с заменой Кукурелье
Бокс11:51
Уоррен сделал заявление о бое Фьюри – Джошуа
Европа11:21
Барселона снова отправила предложение по Родри
Европа10:47
Инфантино пытается купить поддержку Мексики
Европа10:25
Слот раскрыл главную причину, почему он отказался от сборной Нидерландов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK