Бешикташ перехватил форварда у Барсы

Душан Влахович продолжит карьеру в чемпионате Турции.

По информации Фабрицио Романо, сербский нападающий достиг устной договорённости с Бешикташем о трёхлетнем контракте. Отмечается, что серб отправится в Стамбул в ближайшие 48 часов.

Тем временем, по данным Николо Скиры, форвард будет получать около 8 млн евро в год плюс бонусы, а также получит солидный бонус за переход.

Напомним, что Влахович покинул Ювентус этим летом в статусе свободного агента. Ранее сербом интересовалась Барселона.

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