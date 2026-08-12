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Бешикташ перехватил форварда у Барсы

Влахович уезжает в Турцию.
Сегодня, 09:25       Автор: Валентина Чорноштан
Душан Влахович / Getty Images
Душан Влахович / Getty Images

Душан Влахович продолжит карьеру в чемпионате Турции.

По информации Фабрицио Романо, сербский нападающий достиг устной договорённости с Бешикташем о трёхлетнем контракте. Отмечается, что серб отправится в Стамбул в ближайшие 48 часов.

Тем временем, по данным Николо Скиры, форвард будет получать около 8 млн евро в год плюс бонусы, а также получит солидный бонус за переход.

Напомним, что Влахович покинул Ювентус этим летом в статусе свободного агента. Ранее сербом интересовалась Барселона.

Ранее Нойер рассказал о том, почему Клопп выведет Германию в топ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус бешикташ Душан Влахович

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