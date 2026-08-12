Слот раскрыл главную причину, почему он отказался от сборной Нидерландов
Признал, что ему скучно в сборных.
Бывший главный тренер Ливерпуля Арне Слот рассказал, почему отказался от возможности возглавить сборную Нидерландов.
По словам специалиста, он не вёл длительных переговоров с Королевским футбольным союзом Нидерландов и не обсуждал зарплату или срок контракта.
Как передаёт Goal со слов наставника, контакты продолжались около недели, после чего Слот решил продолжить карьеру в клубном футболе.
Тренер отметил, что на данном этапе ему важно ежедневно работать с футболистами на тренировках. В сборной такой возможности значительно меньше, что и стало главной причиной отказа.
Тем временем Нойер рассказал о том, почему Клопп выведет сборную Германии в топ.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!