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Футбол

Слот раскрыл главную причину, почему он отказался от сборной Нидерландов

Признал, что ему скучно в сборных.
Сегодня, 10:25       Автор: Валентина Чорноштан
Арне Слот / Getty Images
Арне Слот / Getty Images

Бывший главный тренер Ливерпуля Арне Слот рассказал, почему отказался от возможности возглавить сборную Нидерландов.

По словам специалиста, он не вёл длительных переговоров с Королевским футбольным союзом Нидерландов и не обсуждал зарплату или срок контракта.

Как передаёт Goal со слов наставника, контакты продолжались около недели, после чего Слот решил продолжить карьеру в клубном футболе.

Тренер отметил, что на данном этапе ему важно ежедневно работать с футболистами на тренировках. В сборной такой возможности значительно меньше, что и стало главной причиной отказа.

Тем временем Нойер рассказал о том, почему Клопп выведет сборную Германии в топ.

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