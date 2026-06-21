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Футбол

Защитник Нидерландов травмировал бедро в матче с Швецией

Ван Дейк перестал чувствовать ногу после удара.
Сегодня, 08:43       Автор: Валентина Чорноштан
Вирджил ван Дейк / Getty Images
Вирджил ван Дейк / Getty Images

В матче Нидерланды - Швеция капитан "оранжевой" сборной Вирджил ван Дейк сообщил о травме, полученной во время игры.

Защитник сборной Нидерландов получил жёсткий удар по верхней части ноги и, как заявил сам игрок Ливерпуля, после этого перестал чувствовать бедро.

Я получил удар по верхней части ноги и перестал чувствовать бедро. Это было довольно странно.

По данным Sportnieuws, несмотря на удар, защитник не ожидает никаких проблем со здоровьем и считает, что сможет быть доступным для матча против сборной Туниса, который состоится в пятницу, 26 июня.

А вот кто точно не будет доступен на матч 3‑го тура чемпионата мира, так это ключевой защитник сборной Германии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вирджил ван Дейк Сборная Нидерландов по футболу

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