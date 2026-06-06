Экс-тренер Ливерпуля готов возглавить сборную

Накануне Фулхэм предложил Арне Слоту работу на посту главного тренера после ухода Марку Силвы.

Однако, по данным The Times, 47-летний специалист отклонил предложение от дачников.

Отмечается, что Слот заинтересован возглавить сборную Нидерландов после окончания этого Чемпионата мира-2026.

Однако, если до того времени ему предложат работу, которая его заинтересует, то он согласится на неё.

К слову, капитан сборной Нидерландов заявил, что думает о завершении карьеры.

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