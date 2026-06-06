Ван Дейк - о том когда завершит карьеру: "С кубком под мышкой"

Капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк заявил, что не исключает завершения карьеры в национальной команде после ЧМ-2026.

Защитник подчеркнул, что пока не принимает окончательного решения и вернётся к этому вопросу уже после турнира, когда сможет оценить своё состояние и дальнейшие планы.

Но будет ли это мой последний крупный турнир в составе сборной, пока не знаю. Я подумаю об этом только после чемпионата мира. Потом уйду в отпуск.

В то же время ван Дейк отметил, что хотел бы уйти красиво - с трофеем, назвав это идеальным завершением пути в сборной и общей победой для всей страны.

"Надеюсь, смогу сделать это - завершить карьеру с кубком под мышкой (смеётся). Это была бы моя победа, и ваша тоже. Всех нидерландцев, всех нас вместе", - сказал ван Дейк.

Тем временем Бавария хочет забрать ещё одного таланта из АПЛ.

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