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Бавария хочет забрать еще одного таланта из АПЛ

Рио Нгумоха интересен мюнхенцам.
Сегодня, 19:34       Автор: Андрей Безуглый
Рио Нгумоха / Getty Images
Рио Нгумоха / Getty Images

Бавария хочет попробовать выкупить вингера Ливерпуля Рио Нгумоху, пишет The Athletic.

17-летний англичанин попал в шорт-лист мюнхенцев на позицию левого вингера.

Венсан Компани и все руководство Баварии поддержало трансфер Нгумохи, однако пока еще клуб не связывался с Ливерпулем.

В тому же мерсисайдский клуб заявляет, что футболист не продается ни за какие деньги. Однако при оценочной стоимости в 30 млн евро, Бавария вполне может утроить ценник игрока.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль претендует на таланта Бундеслиги.

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