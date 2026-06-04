Ливерпуль присоединился к гонке за талантом Бундеслиги

Ливерпуль включился в гонку за Яном Диоманде, пишет The Athletic.

Английский клуб уже связался с Лейпцигом касательно возможного трансфера 19-летнего ивуарийца.

При этом на игрока также претендуют ПСЖ и Манчестер Сити, однако, как утверждает издание, позиция Ливерпуля в переговорах наиболее сильная.

Хотя ее пока недостаточно, чтобы установить приемлемую цену. Лейпциг настаивает на 130 млн евро.

Ранее также сообщалось, что ПСЖ решил отказаться от покупки росиянина.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!