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Футбол

Ливерпуль присоединился к гонке за талантом Бундеслиги

Ян Диоманде оценивается в 130 млн евро.
Сегодня, 18:50       Автор: Андрей Безуглый
Ян Диоманде / Getty Images
Ян Диоманде / Getty Images

Ливерпуль включился в гонку за Яном Диоманде, пишет The Athletic.

Английский клуб уже связался с Лейпцигом касательно возможного трансфера 19-летнего ивуарийца.

При этом на игрока также претендуют ПСЖ и Манчестер Сити, однако, как утверждает издание, позиция Ливерпуля в переговорах наиболее сильная.

Хотя ее пока недостаточно, чтобы установить приемлемую цену. Лейпциг настаивает на 130 млн евро.

Ранее также сообщалось, что ПСЖ решил отказаться от покупки росиянина.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ян Диоманде

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