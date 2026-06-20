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Футбол

ПСЖ и Ливерпуль охотятся на вингера Лейпцига

Немецкая команда уже отказала мерсисайдцам.
Сегодня, 10:27       Автор: Валентина Чорноштан
Ян Диоманде / Getty Images
Ян Диоманде / Getty Images

Ливерпуль предпринял попытку подписать вингера Лейпцига Яна Диоманде.

По данным The Athletic, мерсисайдцы предложили около 90+10 млн евро с учётом бонусов, однако получили отказ от немецкой команды.

Отмечается, что Лейпциг рассматривает продажу вингера за 120-130 млн и не меньше. Также они ищут все способы, чтобы сохранить игрока, один из вариантов - продление соглашения.

Помимо Ливерпуля, Диоманде хотят подписать ПСЖ. Сейчас французская команда следит за ситуацией и не делала официального предложения.

К слову, английский клуб пытается выкупить таланта Тоттенхэма.

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