Английский клуб пытается выкупить таланта Тоттенхэма

Лука Вушкович вряд ли будет продан.

Брайтон отправил второе предложение по Луке Вушковичу, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что 19-летний защитник провел прошлый сезон в аренде в Гамбурге, где стал одним из открытий сезона.

Ранее "чайки" уже предлагали за хорвата 30 млн фунтов, однако получили отказ.

Второе предложение Брайтона составляет 45 млн фунтов, а также ряд различных бонусов.

Отметим, что Трансфермаркт оценивает молодого таланта в 60 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль закрыл трансфер игрока сборной Испании.

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