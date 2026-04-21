Ливерпуль нашел преемника Салаха

ПСЖ конкурирует с мерсесайдцами за вингера Лейпцига Диоманде.
Сегодня, 10:54       Автор: Валентина Чорноштан
Ян Диоманде / Getty Images

Ливерпуль нашёл основного кандидата на замену Мохамеда Салаха, который покинет клуб по окончании сезона.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, речь идёт о Яне Диоманде из Лейпцига. Отмечается, что представители "красных" уже ведут конкретные переговоры с игроком.

Помимо Ливерпуля, вингером интересуется ПСЖ. Ранее французская команда также проводила встречу с агентом ивуарийца.

Лейпциг, в свою очередь, чтобы не лишиться своего ключевого игрока этим летом, хочет пересмотреть его зарплату и некоторые пункты в договоре.

К слову, игрок Ньюкасла Гордон определился с клубом на лето.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль ПСЖ Ян Диоманде

