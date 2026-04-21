Ливерпуль нашел преемника Салаха
Ливерпуль нашёл основного кандидата на замену Мохамеда Салаха, который покинет клуб по окончании сезона.
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, речь идёт о Яне Диоманде из Лейпцига. Отмечается, что представители "красных" уже ведут конкретные переговоры с игроком.
Помимо Ливерпуля, вингером интересуется ПСЖ. Ранее французская команда также проводила встречу с агентом ивуарийца.
Лейпциг, в свою очередь, чтобы не лишиться своего ключевого игрока этим летом, хочет пересмотреть его зарплату и некоторые пункты в договоре.
🚨💣 EXCL | Yan #Diomande is now Liverpool’s top target to replace Mo Salah, with the move approved by all #LFC decision-makers.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 20, 2026
Concrete talks are ongoing with his new representatives at Roc Nation Sports, although no agreement has been reached yet and the clubs have not… pic.twitter.com/cRbqEqRcBt
