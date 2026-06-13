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Футбол

Бывший защитник Реала может войти в тренерскую команду Моуринью

Рикарду Карвалью – новый Каранка?
Сегодня, 12:27       Автор: Валентина Чорноштан
Рикарду Карвалью / Getty Images
Рикарду Карвалью / Getty Images

Жозе Моуринью принял решение, кого хочет видеть своим помощником.

Португальский специалист обратился к мадридскому Реалу, чтобы они одобрили приглашение Рикардо Карвалью.

Отмечается, что Моуринью видит в бывшем защитнике роль, аналогичную той, которую ранее выполнял Айтор Каранка. Напомним, что Каранка был ассистентом Жозе во время первого периода работы в мадридском клубе.

Добавим, что Карвалью сейчас работает в тренерском штабе сборной Португалии, однако ранее уже сотрудничал с Моуринью.

К слову, стало известно, сыграет ли Неймар против  Марокко в рамках ЧМ-2026.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Жозе Моуриниью

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