Бывший защитник Реала может войти в тренерскую команду Моуринью

Жозе Моуринью принял решение, кого хочет видеть своим помощником.

Португальский специалист обратился к мадридскому Реалу, чтобы они одобрили приглашение Рикардо Карвалью.

Отмечается, что Моуринью видит в бывшем защитнике роль, аналогичную той, которую ранее выполнял Айтор Каранка. Напомним, что Каранка был ассистентом Жозе во время первого периода работы в мадридском клубе.

🚨🚨El Real Madrid sigue trabajando en la búsqueda de un ex futbolista que trabaje junto a José Mourinho en el Real Madrid 🚨🚨



José Mourinho ha propuesto el nombre de Ricardo Carvalho. Coincidió con él en el Chelsea y en el Real Madrid.



Ha sido ayudante de Villas Boas en el… pic.twitter.com/szTQCwPTJG — Sergio Valentín (@Sergivalentin_) June 12, 2026

Добавим, что Карвалью сейчас работает в тренерском штабе сборной Португалии, однако ранее уже сотрудничал с Моуринью.

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