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Стало известно, сыграет ли Неймар против Марокко

Анчелотти раскрыл сроки возвращения их звезды.
Сегодня, 08:47       Автор: Валентина Чорноштан
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

В ночь на 14 июня пройдёт матч сборной Бразилии против Марокко в 01:00 по киевскому времени.

Главный тренер "селесао" Карло Анчелотти высказался касательно того, выйдет ли на поле лидер национальной команды - Неймар.

Неймар усердно работает над тем, чтобы восстановиться как можно скорее. Ожидается, что он восстановится и присоединится к команде на следующей неделе.

Напомним, что у 34-летнего вингера повреждение икроножной мышцы, полученное в конце мая.

Ранее лидер сборной США выбыл из-за травмы.

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