Стало известно, сыграет ли Неймар против Марокко
Анчелотти раскрыл сроки возвращения их звезды.
В ночь на 14 июня пройдёт матч сборной Бразилии против Марокко в 01:00 по киевскому времени.
Главный тренер "селесао" Карло Анчелотти высказался касательно того, выйдет ли на поле лидер национальной команды - Неймар.
Неймар усердно работает над тем, чтобы восстановиться как можно скорее. Ожидается, что он восстановится и присоединится к команде на следующей неделе.
🚨🇧🇷 BREAKING: Neymar Jr to miss Brazil vs Morocco opening game but back next week.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2026
“Neymar is working very hard to recover as quickly as possible. The expectation is that he will recover and rejoin the group next week”. pic.twitter.com/8aFLuHyo11
Напомним, что у 34-летнего вингера повреждение икроножной мышцы, полученное в конце мая.
Ранее лидер сборной США выбыл из-за травмы.
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