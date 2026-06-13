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Футбол

Лидер сборной США выбыл из-за травмы

Звезда амереканцев заменена в перерыве матча с Парагваем.
Сегодня, 07:56       Автор: Валентина Чорноштан
Кристиан Пулишич / Getty Images
Кристиан Пулишич / Getty Images

Лидер сборной США Кристиан Пулишич получил повреждение икроножной мышцы,  сообщает DAZN.

Накануне прошел матч с Парагваем, в котором хавбек получил болезненный удар и почувствовал спазм. Из-за этого тренерский штаб решил заменить его в перерыве матча, чтобы не рисковать его здоровьем.

Добавим, что после игры Пулишич поделился, что ничего серьезного с ним не произошло и замена - это лишь мера предосторожности.

Напомним, что следующая игра сборной США состоится 19 июня против сборной Австралии в 22:00 по киевскому времени.

К слову, полузащитнику сборной Ганы запретили въезд в Канаду на ЧМ-2026.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная США по футболу Кристиан Пулишич

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