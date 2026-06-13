США - Парагвай 4:1: обзор матча и результат игры 13.06.2026

В ночь на 13 июня состоялся матч третьего хозяина этого чемпионата мира - США. Американцы сразились в первом туре группового этапа с Парагваем.

Звёздно-полосатые уверенно стартовали на домашнем турнире. Они открыли счёт уже на 7-й минуте благодаря автоголу Дамиана Бобадильи, а затем дубль оформил Фоларин Балогун. Перед перерывом Малик Тилльман ассистировал Балогуну, который установил счёт 3:0.

Во втором тайме одним из ключевых эпизодов стал момент с VAR. Арбитр сначала показал жёлтую карточку Тиму Риму за фол на Мигеле Альмироне, однако после просмотра видеоповтора отменил своё решение и наказал уже самого Альмирона предупреждением за симуляцию.

На 73-й минуте Маурисио сократил отставание Парагвая до двух мячей, но интрига продержалась недолго. В концовке встречи команды обменялись несколькими жёсткими единоборствами и жёлтыми карточками. Таким образом, команда Маурисио Почеттино начала выступление на чемпионате мира с уверенной победы и набрала первые три очка.

Статистика матча США - Парагвай 1-го тура группового этапа ЧМ-2026

США - Парагвай 4:1

Голы: Бобадилья (7), Балогун (31), Балогун (45+5), Рейна (90+8) - Маурисио (73)

Ожидаемые голы (xG): 1.34 - 0.47

Владение мячом: 65% - 35%

Удары: 16 - 9

Удары в створ: 6 - 1

Угловые: 3 - 1

Фолы: 13 17

США: Фрис - Фримен, Ричардс, Рим, Робинсон - Адамс, Тильман - Дест, Маккенни, Пулишич - Балогун.

Парагвай: Гилл - Касерес, Гомес, Альдерете, Алонсо - Гомес Д., Кубас, Бобадилья, Альмирон - Санабрия, Энкисо.

Предупреждения: Адамс - Касерес, Альмирон.

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