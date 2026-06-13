США - Парагвай 4:1: обзор матча и результат игры 13.06.2026
В ночь на 13 июня состоялся матч третьего хозяина этого чемпионата мира - США. Американцы сразились в первом туре группового этапа с Парагваем.
Звёздно-полосатые уверенно стартовали на домашнем турнире. Они открыли счёт уже на 7-й минуте благодаря автоголу Дамиана Бобадильи, а затем дубль оформил Фоларин Балогун. Перед перерывом Малик Тилльман ассистировал Балогуну, который установил счёт 3:0.
Во втором тайме одним из ключевых эпизодов стал момент с VAR. Арбитр сначала показал жёлтую карточку Тиму Риму за фол на Мигеле Альмироне, однако после просмотра видеоповтора отменил своё решение и наказал уже самого Альмирона предупреждением за симуляцию.
На 73-й минуте Маурисио сократил отставание Парагвая до двух мячей, но интрига продержалась недолго. В концовке встречи команды обменялись несколькими жёсткими единоборствами и жёлтыми карточками. Таким образом, команда Маурисио Почеттино начала выступление на чемпионате мира с уверенной победы и набрала первые три очка.
Статистика матча США - Парагвай 1-го тура группового этапа ЧМ-2026
США - Парагвай 4:1
Голы: Бобадилья (7), Балогун (31), Балогун (45+5), Рейна (90+8) - Маурисио (73)
Ожидаемые голы (xG): 1.34 - 0.47
Владение мячом: 65% - 35%
Удары: 16 - 9
Удары в створ: 6 - 1
Угловые: 3 - 1
Фолы: 13 17
США: Фрис - Фримен, Ричардс, Рим, Робинсон - Адамс, Тильман - Дест, Маккенни, Пулишич - Балогун.
Парагвай: Гилл - Касерес, Гомес, Альдерете, Алонсо - Гомес Д., Кубас, Бобадилья, Альмирон - Санабрия, Энкисо.
Предупреждения: Адамс - Касерес, Альмирон.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!